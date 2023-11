Mazzarri riunisce tutti, discorso motivazionale a Castel Volturno: il retroscena

Notizie Calcio Napoli - Tutti a rapporto al centro sportivo. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, ieri, per la prima volta, Walter Mazzarri ha svolto un allenamento quasi al completo a Castel Volturno. Mancava infatti solo Frank Anguissa che sarà tra gli ultimi a rientrare, poi per il restu tutti a lavoro tra gruppo e personalizzato.

Discorso di Mazzarri alla squadra a Castel Volturno

Prima di lavorare il mister ha riunito il gruppo nello spogliatoio provando a trasmettere la sua grinta per questa nuova avventura e cercando di toccare le corde dei campioni d’Italia in carica, chiamati ora a uno scatto d'orgoglio per riproporsi ai loro veri livelli. Un discorso breve ma intenso.