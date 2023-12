Mazzarri riunisce la squadra, lezione tattica alla lavagna per spiegare gli errori di Madrid!

Napoli, due partite per riaprire il campionato! Domani contro l'Inter, settimana prossima contro la Juventus, due partite che se si concretizzassero in due vittorie vorrebbero dire "quasi dimezzare lo svantaggio dalla vetta", come fa notare l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Ultime notizie. Il Mattino racconta la ripresa degli allenamenti di ieri, con Mazzarri che ha riunito tutta la squadra nello spogliatoio ed ha rianalizzato gli sbagli commessi a Madrid, con tanto di matita rossa per correggere gli errori della partita alla lavagna. Una vera e propria lezione tattica con l'obiettivo di aggiustare i movimenti e l'assetto difensivo. A Mazzarri, infatti, "non sono piaciute le coperture preventive e ancor meno le letture a palla scoperta che pure erano state un campanello d’allarme contro l’Atalanta in campionato", ma anche "la sofferenza nel gioco aereo e sulle palle inattive".

Dopo aver saputo toccare le giuste corde del gruppo sul piano psicologico e motivazionale, Mazzarri si sta concentrando sull’aspetto tattico.