Ultime notizie Napoli - Il Napoli ritrova il suo cervello. Mazzarri conosce bene l’importanza di Lobotka, come scrive il Corriere dello Sport.

Mazzarri ha tirato un sospiro di sollievo per il recupero di Lobotka:

“Lo slovacco è tornato ad allenarsi in gruppo, ieri pomeriggio, e sarà a disposizione per la sfida contro il Monza, l’ultima del 2023 in un Maradona gremito.

L’ultimo forfait è quello di Demme. Per il tedesco, ieri, solo lavoro in palestra dopo aver accusato un problema al polpaccio”