Mazzarri ritrova il tridente: col Verona in campo Simeone e Kvaratskhelia

Napoli - L'edizione di Repubblica anlizza le possibili scelte di Walter Mazzarri col Napoli che affronterà domenica il Verona. L’allenatore azzurro avrà di nuovo a disposizione Simeone e Kvaratskhelia, entrambi assenti per squalifica a Roma e di rientro. Saranno fondamentali per ripristinare il tridente, marchio di fabbrica del Napoli, assieme a Politano. L’abito tattico del Napoli cambierà ancora: pronto un 3-4-3 con gli esterni pronti a spingere (Di Lorenzo e Mario Rui) e la giusta qualità davanti per mettere in difficoltà l’Hellas Verona.