Mazzarri rinnega il palleggio: l'emergenza può portarlo a cambiare modulo, 3-5-2 o al 4-4-2

Napoli - Il Napoli di Mazzarri si ritrova perseguitato dalla situazione infortuni, squalifiche e Coppa d'Africa che creano un problema importante nella rosa. Sembra che tutto sia contro e l'emergenza (Anguissa ha raggiunto la sua nazionale) potrebbe anche spingere Walterone alla prima rivoluzione tattica della sua breve era, perché l'emergenza potrebbe suggerire un assetto che recupera la solidità del 3-5-2 o un 4-4-2. Qui non si tratta di rinnegare il piacere del palleggio, ma i tre punti contro i granata sono essenziali per evitare il rischio per Mazzarri di finire nel tritacarne dell'incertezza.