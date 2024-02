Mazzarri riceve due buone notizie alla vigilia della partita col Milan

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito agli infortunati in casa Napoli e all'infermeria che si sta svuotando:

"Per Mazzarri ci sono altre due buone notizie: Meret e Olivera hanno recuperato dai rispettivi infortuni e sono entrambi disponibili. Col Milan si accomoderanno in panchina in attesa della forma migliore. Ma per ora c’è la trasferta di San Siro con la voglia di regalarsi una notte di alto livello. Tandem offensivo o tridente, è questo il dilemma. La certezza è una sola: il Napoli è pronto a stupire".