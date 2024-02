Mazzarri recupera tutti, solo due assenze in Milan-Napoli: i motivi

Napoli - Sembra ormai essere messo alle spalle il brutto momento del Napoli che ha vissuto con Mazzarri in panchina. Perché oggi il club azzurro sta macinando di nuovo punti e soprattutto ritrovando quei giocatori importanti che ha perso in questi mesi per tutta una serie di motivi.

Osimhen e Lobotka

Milan-Napoli: Mazzarri ritrova calciatori, due assenze

Sarà una partita molto importante per la classifica del Napoli di Mazzarri la prossima che si giocherà a San Siro: Milan-Napoli. Perché ora l'allenatore, dopo mesi difficili tra continui infortuni, squalificati e la Coppa d'Africa, è pronto a riavere l'imbarazzo della scelta in alcune zone del campo.

Saranno soltanto due le assenze in Milan-Napoli per gli azzurri, ovvero Osimhen (impegnato nella finalissima in coppa d'Africa) e Mario Rui (squalificato), il tecnico ha infatti recuperato anche Meret, Olivera e Zielinski.