Mazzarri pronto a tornare alla difesa a 3? Gazzetta: spuntano i primi indizi

Calcio Napoli - Sarebbe una vera e propria minirivoluzione se Walter Mazzarri decidesse di tornare al 3-5-2 già contro il Torino. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude il cambio modulo anche alla luce di alcuni indizi come per esempio l'arrivo di mazzocchi e quello probabile di Samardzic. Due giocatori che hanno giocato nel modulo tanto caro a Mazzarri. Un cambio modulo, si legge su Gazzetta, avvicinerebbe Kvara di più alla porta perché agirebbe da seconda punta anziché esterno come oggi.

Cambio modulo Napoli

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: