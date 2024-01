Mazzarri penalizzato: Napoli la squadra più bassa della Serie A, nuovi colpi per alzare la media

Napoli¬†- Il Napoli di Walter Mazzarri deve rialzare la testa e pure i tacchi, secondo le statistiche: quella azzurra √® la squadra pi√Ļ bassa¬†di questa prima parte di Serie A, quella che porta in campo meno centimetri e che pu√≤ quindi gi√† sapere dove migliorare in vista del mercato di gennaio che √® cominciato da qualche ora. Bisogna inserire forze fresche ma anche e soprattutto fisici pronti all'uso in campo: corazzieri, guerrieri pronti all'assalto. Mazzocchi - fresco di firma - ha quella estrazione l√¨, ma non √® certo il pi√Ļ alto della compagnia (183 centimetri). Anzi, va a arricchire un reparto di longilinei che Mazzarri pu√≤ pure sfruttare ma solo in vista di altri colpi che possano dargli una mano in pi√Ļ.

181,35 sono i centimetri che di media gli azzurri hanno portato in campo in questa prima parte di stagione in Serie A. Nessuno ha una squadra di media pi√Ļ bassa. Sopra il Napoli ci arriva anche la Fiorentina (181,76) e la capolista Inter (181,82). A riportarlo √®¬†Il Mattino.