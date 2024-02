Mazzarri parla alla squadra: due frasi hanno colpito i giocatori

Napoli - Walter Mazzarri più che l'allenatore è diventato il terapeuta del Napoli. Perché i calciatori azzurri Campioni d'Italia hanno affrontato una stagione davvero difficile fino a questo momento. Adesso è il momento però di trovare anche la continuità di risultati dopo la solidità difensiva.

Mazzarri

Napoli: messaggio di Mazzarri alla squadra

A Walter Mazzarri piace tanto parlare alla squadra e, infatti, sono tanti i discorsi che ai calciatori del Napoli. Mazzarri si sente come lo zio dello spogliatoio e prova a mandare via i fantasmi dalla testa della squadra. Con i consigli del braccio destro, Frustalupi e il team manager Santoro.

Come racconta Il Mattino Mazzarri lavora parlando alla squadra come se fosse un terapeuta: «Sono qui per aiutarvi a raggiungere i traguardi che meritate», ripete dal primo giorno che è arrivato, con l'obiettivo quarto posto «Perché avete un tricolore sul petto e io ho visto cosa siete capaci di fare, so quanto siete forti». Un modo di fare che alla squadra è sicuramente piaciuto.