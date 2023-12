Mazzarri non si mette di traverso su Osimhen, ha detto una cosa su Victor

Ultime notizie Napoli - La delusione generale in casa Napoli, per il bilancio negativo di queste prime otto gare della seconda gestione Walter Mazzarri, è condivisa anche dal tecnico. Che con il Monza dovrà fare a meno di Osimhen, espulso a Roma.

L'espulsione a Roma e la conseguente squalifica, scrive la Gazzetta dello Sport, è una contingenza che ha permesso a Victor Osimhen di tornare anticipatamente in Nigeria:

"Così da festeggiare oggi il suo venticinquesimo compleanno in famiglia. L’allenatore non si è voluto mettere di traverso. «Sente la pressione perché l’anno scorso ha fatto grandi cose, è comprensibile il nervosismo. Questo ragazzo viene sempre martoriato. Io tendo a scusare i giocatori, non perché sia buonista, ma perché al suo ritorno sarà d’aiuto»"