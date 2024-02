Mazzarri non ha paura dell'esonero a Napoli, ma di fallire! Sa che la fame ai giocatori tornerà, ADL gli ha lasciato carta bianca

Napoli - Mazzarri ritrova il Napoli festeggiare negli spogliatoi e lascia col sorriso il Maradona. Ora testa a Milano e gli piace anche avere la pressione di De Laurentiis sempre al suo fianco.

Napoli: esonero Mazzarri, per lui non è una paura

Il patron che si fida di lui e che gli lascia carta bianca scrive Il Mattino, e prosegue, Mazzarri non ha paura dell'esonero, ma quella del fallimento a Napoli. È felice perché la squadra lotta e si fida di lui, anche se a volte non sembra essere così. Ma c'è una cosa che lui è convinto di aver, lentamente, restituito al Napoli ed è la forza mentale, la robustezza psicologica di chi non può prendere un gol e quasi sentirsi offeso, ma subito dopo rialza la testa e ha voglia di spaccare il mondo. Mazzarri è convinto che, piano piano, anche la fame nei calciatori tornerà