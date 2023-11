Mazzarri-Napoli, stamattina è a Castel Volturno! Il Mattino: De Laurentiis vuole blindare il centro sportivo

Ultime notizie Napoli - Il guizzo del Napoli per la panchina si chiama Walter Mazzarri, dieci anni dopo come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

L’accordo arriva alla velocità della luce, poche ore per scrivere poche pagine e firmare:

“Mazzarri è entusiasta, già nella serata di ieri è arrivato a Napoli e stamane sarà a Castel Volturno prestissimo, anche se la sua prima seduta sarà solo nel pomeriggio. Senza gli undici nazionali in giro. E in un centro tecnico che, per volontà del presidente, si annuncia blindato”