Mazzarri-Napoli, giocatori colpiti da un aspetto! Spunta la reazione del gruppo: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Walter Mazzarri ha iniziato a lavorare con quasi la totalità del gruppo azzurro (mancano solo Anguissa e Lindstrom che torneranno oggi), cercando di preparare al meglio il prossimo Atalanta-Napoli.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato alcuni retroscena sui primi allenamenti targati Mazzarri a Castel Volturno, soffermando sull'impatto che il tecnico sta avendo sullo spogliatoio del Napoli:

Le facce sono cambiate. Si vedono più sorrisi, più convinzione, meno teste basse. Sensazioni, che andranno poi confrontate sul campo con prestazioni e risultati convincenti. Per ora restano queste sensazioni positive nel gruppo, con i giocatori che sono rimasti colpiti anche dalla riunione tecnica avuta ieri con Walter Mazzarri, che ha confermato empatia con i propri calciatori, oltre che metodo di lavoro e competenza. Per il tecnico livornese ieri è stato il primo allenamento al completo con tutti i giocatori rientrati dalle nazionali e non ha sprecato un minuto di tempo per cominciare a far passare i concetti fondamentali del suo modo di stare in campo.