Mazzarri-Napoli, Gazzetta: De Laurentiis lo stima ma per principio non riprende chi ha già avuto

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul possibile successore di Garcia:

"Al momento, aspettando la risposta definitiva di Tudor, solo una sembra rimanere in piedi. Perché Antonio Conte, nonostante un nuovo sondaggio, non è disponibile a entrare in corsa. Walter Mazzarri è stimato dal presidente che difficilmente però, per principio, riprenderà un tecnico che ha gia avuto, dunque rimane Fabio Cannavaro".