Mazzarri lavora sulla testa dei suoi giocatori: da martedì ripete una sola cosa, ecco quale

La continuità da raggiungere con un’altra vittoria, oggi al Maradona contro il Cagliari. Mazzarri ha battuto forte su questo tasto da martedì, dopo il successo contro il Braga, e continuerà a farlo anche nel risveglio muscolare di questa mattina.

Walter Mazzarri

Mazzarri vuole continuità al Maradona

Come riporta Tuttosport, attività prepartita nell’hotel di Pozzuoli che ospiterà il Napoli per il pranzo, subito dopo tutta la squadra salirà sul pullman diretto allo stadio. Il tecnico sta lavorando molto sulla testa dei calciatori, chiedendo loro di affrontare questo match come se avesse il valore di una finale di Champions. I tre punti permetterebbero al Napoli di arrivare al quarto posto con 27 punti, nella speranza che il risultato finale della sfida di domani Bologna-Roma possa essere il pareggio: entrambe le squadre si fermerebbero a quota 26.

