Mazzarri instancabile: ecco cosa ha fatto ieri subito dopo l'allenamento

"Sono stanco, non dormo da due giorni". Aveva detto così ieri Walter Mazzarri, intercettato dai tifosi all'Hotel Serapide nel video di CalcioNapoli24. Eppure, il nuovo allenatore del Napoli non sembra avere alcuna intenzione di riposarsi.

Ultime notizie Napoli. Secondo quanto racconta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, dopo la seduta di allenamento pomeridiana di ieri, Mazzarri non sarebbe tornato a casa per riposarsi. Anzi: "una volta terminato l’allenamento si è rimesso subito al lavoro per perfezionare le tabelle di preparazione e anche iniziare a disegnare il suo Napoli".