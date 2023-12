Mazzarri indifendibile, che scivolone: la sconfitta con il Frosinone ha dato una certezza

Un supplizio. Una vergogna. Un disastro surreale. Una eliminazione umiliante. E nessuno osi mettere a confronto questa sconfitta con il Frosinone con quella di un anno fa con la Cremonese, quando nulla doveva far da ostacolo all’epica missione scudetto di Spalletti.

Walter Mazzarri

Il Napoli crolla, De Laurentiis furibondo

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, quattro sberle dal Frosinone in Coppa Italia sono una cosa impensabile, frutto di un turnover esagerato, illogico e senza senso. La prima scivolata di Mazzarri da quando ha preso il posto di Garcia. Ma è indifendibile, Walterone. Ed è vero che il Napoli è andato a picco con i titolari in campo, ma dentro questo ko ci sono errori e orrori. Hanno giocato i nuovi acquisti dell’estate del post-Giuntoli: la bocciatura è totale, per tutti e tre. Chissà fino a quando gli azzurri pensano di offrire simili spettacolini, perdendo partite in cui rinunciano alla propria dignità, o dimenticano, sbadati, il proprio valore. Sono i campioni d’Italia e hanno perso 4-0 in casa con il Frosinone. È il modo che offende, più che la sconfitta. Come se il Napoli non avesse più nulla in corpo e nella mente. De Laurentiis ha visto tutto, è piombato nello spogliatoio, è sempre più chiaro che serve intervenire sul mercato di gennaio.

