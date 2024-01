Mazzarri in bilico? La fiducia di De Laurentiis non è illimitata, contano i prossimi risultati

Napoli - Mazzarri torna a Napoli e vince alla prima in panchina sul campo difficile di Bergamo contro l'Atalanta. Poi una serie di risultati negativi e sconfitte che ora fanno pensare al presidente De Laurentiis ad un altro cambiamento? Arriva l'analisi de Il Mattino:

In ogni caso, Mazzarri sa che tra Torino e la Salernitana c'è in gioco anche il suo destino: la fiducia di De Laurentiis non è illimitata anche se prima della Supercoppa difficile mettere mano e ipotizzare un cambiamento. Però, servono sei punti prima di Riad. Certo, anche la gratitudine del patron non è a tempo indeterminato: a Walter non può che dire grazie perché è stato l'unico ad accettare un contratto da sette mesi. Ma è chiaro che contano i risultati. Solo quelli. Anche vedere nel vecchio Olimpico di Torino, in panchina, a guidare il Napoli Frustalupi lascia perplessi: era l'allenatore degli azzurrini della Primavera scivolati in serie B lo scorso anno tra mille polemiche e mille delusioni. Motivo per cui, anche su spinta del responsabile del settore giovanile Grava (adesso nello staff di Walter con Frustalupi), è stato deciso di non continuare con lui. Ora è il vice di Mazzarri e la sua squalifica lo porta alla guida del Napoli campione d'Italia. Un altro paradosso della stagione. Mazzarri andrà a Torino convinto di poter dare una svolta alla sua stagione.