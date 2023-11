Mazzarri ha detto sì al Napoli senza i suoi avvocati, dei soldi non gliene importa nulla! Primo contatto con Chiavelli

Ultime notizie Napoli - Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli, come ci si è arrivati a questa decisione? Ne parla Il Mattino.

De Laurentiis quasi all'alba si rende conto che Tudor non è l'uomo giusto:

"Mazzarri si è precipitato a Roma di mattino presto, dopo la chiamata che lo ha svegliato per la convocazione negli uffici della Filmauro. E dopo le telefonate di lunedì in cui l'ad Chiavelli gli diceva di tenersi, eventualmente, pronto nel caso in cui saltasse la trattativa con Tudor. Il piano B, la riserva, la seconda scelta.

Non c'è bisogno neppure della presenza dei legali di Mazzarri per arrivare alla stretta di mano che sa di firma, De Laurentiis lo invita a presentarsi da solo nella sede della Filmauro: Walterone dice di sì a sette mesi di contratto a poco più di un milione. Più i bonus affidati al buon cuore del patron. Dei soldi, dice, non gliene importa nulla"