L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al rapporto Osimhen-Mazzarri:

"È presto per capire se Osimhen sarà o meno protagonista sabato prossimo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Se a metà settimana rientra in gruppo, potrebbe essere convocato. Mazzarri, intanto, ha già cominciato a costruire un rapporto che sarà fondamentale per il suo Napoli. Ha sempre avuto un grande feeling con i bomber e Osimhen rappresenta il valore assoluto del Napoli".