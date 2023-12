Mazzarri ha chiesto un centrale: spunta Demiral, ADL pensa alla formula per strapparlo all’Al-Ahli

La cessione di Kim ha richiesto al Napoli uno sforzo per andare a cercare un difensore centrale in grado di sostituirlo. Dal Brasile è arrivata la scommessa Natan Bernardo de Souza: esperimento rinviato, aspettandone i progressi, ma Mazzarri ha invocato un riferimento autorevole nel pacchetto arretrato.

Merih Demiral

Napoli su Demiral per la difesa

Come riporta Il Corriere dello Sport, la prima ipotesi, già lusingata a luglio, è Merih Demiral, turco (25 anni) che l’Atalanta ha ceduto ad agosto all’Al-Ahli per una ventina di milioni: il Napoli - consapevole delle difficoltà - prova a strappare un prestito con diritto di riscatto, però intanto continua a dare un’occhiata in giro o tra gli appunti del passato.

