Mazzarri ha chiesto di comprare precisamente questo tipo di giocatore

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in chiave calciomercato Napoli:



"Il calciomercato è una priorità per il Napoli, De Laurentiis, che ha chiesto scusa ai tifosi, considera la sessione invernale una risorsa fondamentale per provare ad invertire l’inerzia della stagione. Il Napoli ha l’undicesima difesa del campionato, ha incassato 21 reti in diciotto giornate, deve migliorare la fase di non possesso. Mazzarri ha chiesto un difensore veloce, gli uomini-mercato del Napoli sono alla ricerca di soluzioni. Dragusin è la prima scelta, il difensore classe 2002 ha il mix giusto tra gioventù, rapidità e struttura fisica".