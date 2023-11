Mazzarri già in palla: dopo 10 minuti si arrabbia con i ragazzini della Primavera

Primo allenamento di Walter Mazzarri che inizia la sua avventura con il Napoli dopo 10 anni dal suo addio. Arrivano aggiornamenti su quello che è accaduto, perché è già tanto coinvolto come spiegato da Il Mattino.

Allenameto Napoli Mazzarri

Napoli - Mazzarri ha un compito: vuole subito dimostrare di non essere un allenatore di cartone. Mazzarri grida subito «Palla». e si presenta così ai suoi nuovi calciatori. Poco importa che più di mezza rosa non c'è e neppure Osimhen è presente perché ha l'influenza. Subito squadra a lavoro con la palla per lavorare immediatamente sulla tattica. Quattro-tre-tre: non bada alle assenza, l'impianto c'è e si può osare. Mazzarri si presenta così, col fischietto immancabile, in tuta bianca e dopo dieci minuti si arrabbia anche con i ragazzini della Primavera che non svolgono bene i compiti tattici.