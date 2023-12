Mazzarri fa trasparire ottimismo dopo 5 ko e 16 gol subiti, c'è una speranza

Ultime notizie Napoli - Le alternative sono talmente poche, per questa sfida, che l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri non fa segreti dei suoi unici dubbi di formazione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Napoli-Monza, Mazzarri deluso

«Giocherà uno tra Simeone e Raspadori, così da avere una punta in panchina da poter schierare a gara in corso» ha chiarito Mazzarri in conferenza: