Il Mattino - Non si esclude il ritorno di Garcia al posto di Mazzarri

Notizie Napoli - Mazzarri esonerato dopo il Barcellona? E' una ipotesi che potrebbe profilarsi da mercoledì sera in caso di flop interno in Champions League contro i blaugrana. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, al momento ci sono Giampaolo e il ritorno di Garcia come ipotesi al vaglio della dirigenza:

Garcia torna al posto di Mazzarri?

"Fino alla sfida contro il Barcellona meglio andare avanti con Mazzarri. Almeno ancora per un altro po’, sarebbe opportuno precisare: se la tendenza non venisse invertita allora la rivoluzione potrebbe verificarsi. Chi al suo posto? Il terzo allenatore della stagione potrebbe essere Marco Giampaolo. Pure il ritorno di Garcia non è da scartare del tutto. Ma il presidente non ne ha alcuna voglia".