Ultime notizie Napoli - L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri è sinceramente soddisfatto di come la squadra ha reagito ai problemi. Ne parla Il Mattino.

Come scrive il quotidiano, Mazzarri

“non comprende le critiche al "non gioco" perché davvero era complicato persino immaginare la formazione anti-Lazio tenendo conto della decina di assenti per vari motivi. Ha ricevuto risposte da chi non giocava da settimane, è consapevole di avere un gruppo che lo segue”