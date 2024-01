Mazzarri con gli uomini contati con la Lazio: elenco indisponibili potrebbe essere superiore a 9, le ultime

Napoli Calcio - Sarà un Napoli in piena emergenza quello che giocherà domenica contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Come si legge sul Corriere dello Sport ad oggi sono certe ben 9 assenze per Mazzarri. A queste potrebbero aggiungercene addirittura altre 2 anche se il pericolo dovrebbe essere scongiurato.

Emergenza Mazzarri Lazio Napoli

Nell'elenco dei convocati per la Lazio mancheranno certamente Meret, Natan, Olivera, Traore, Anguissa, Cajuste, Osimhen, Simeone e Kvaratskhelia. Restano in dubbio anche Mazzocchi - nella finale di Supercoppa ha avuto dei crampi e la situazione va monitorata - e Mario Rui il quale è alle prese con delle vesciche. Mazzarri dunque sarà costretto a reinventarsi una formazione.