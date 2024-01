Mazzarri con gli uomini contati a centrocampo: il Napoli ha esigenza di chiudere un colpo

Calciomercato Napoli - Il Napoli mette gli occhi e spera presto anche le mani su Samardzic. Emergenza a centrocampo per la squadra allenata da Mazzarri che chiede un altro giocatore come rivela Il Mattino:

Il Napoli va di fretta. Perché in mezzo al campo le soluzioni mancano. Domenica contro il Torino Mazzarri avrà a disposizione gli uomini contati: Lobotka, Zielinski e Cajuste il centrocampo titolare, con lo svedese per di più in diffida. Alle loro spalle? Gaetano e Demme. Fine della fiera. Ecco perché la dirigenza azzurra ha urgenza di definire il prossimo colpo.