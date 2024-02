Mazzarri come Gattuso, la storia si ripete per ADL: in quell'occasione chiamò Benitez

Napoli - Il Napoli a distanza di tre anni torna a vivere una situazione difficile e ora c'è il rischio che il prossimo anno non giochi in Europa, almeno in Champions League vista la distanza dall'Atalanta (7 punti).

Una situazione molto simile a quella di tre anni fa quando, con Gattuso in panchina, dopo la sconfitta a Verona, De Laurentiis alzò il telefono e chiamò Benitez. Era tutto pronto per riportarlo a Napoli. Non se la sentì. In quell'occasione rimase Gattuso con cui non si parlava più. E il Napoli ingranò una serie di vittorie per poi cadere all’ultima giornata, quando ci fu l'esclusione dalla Champions per il pareggio in casa col Verona. Una parte di sé sa bene che la storia si ripeta. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.