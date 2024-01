Mazzarri cambierà modulo con i nuovi acquisti? Cosa filtra da Castel Volturno

Calcio Napoli - Negli ultimi giorni è circolata l'indiscrezione secondo cui Mazzarri avrebbe in mente un clamoroso cambio modulo per il suo Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela cosa filtra da Castel Volturno in merito ad un possibile passaggio alla difesa a tre.

Cambio modulo Napoli di Mazzarri

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport: