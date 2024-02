Mazzarri cambia ruolo a Kvaratskhelia: la nuova posizione in campo contro il Milan

Khvicha Kvaratskhelia in un ruolo inedito questa sera contro il Milan si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. Walter Mazzarri infatti lo toglierà dalla consueta fascia sinistra per riposizionarono in una posizione diversa nel match che vedrà gli azzurri sfidare la compagine allenata da Stefano Pioli.

Milan Napoli, nuovo ruolo Kvaratskhelia

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Walter Mazzarri cambierà ruolo a Kvaratskhelia in Napoli -Milan. Il georgiano infatti giocherà sotto la prima punta Simeone in un ruolo quasi da seconda punta-trequartista che ha il compito di svariare su tutto il fronte offensivo dell'attacco.