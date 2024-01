Ripiegare nel 3-5-2 o in qualcosa d'altro pure è una idea, certo serve un assetto che rispetta di più l'idea di calcio solido di Mazzarri. Occhio, in questo clima di emergenza, possibile pure che Mazzocchi possa essere piazzato a destra e si possa spostare Di Lorenzo il tuttofare come centrale. Lo riporta Il Mattino.