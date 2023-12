Walter Mazzarri, in questi giorni di lavoro a Castel Volturno, ha fatto alcune richieste ai suoi giocatori in vista della gara con il Cagliari.

Walter Mazzarri

Mazzarri e le richieste alla squadra

Il tecnico, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, vuole una squadra compatta, corta, equilibrata, solida, è disposto anche ad abbassare di qualche metro i suoi centrocampisti e in generale il baricentro per non concedere gli spazi nelle ripartenze come accaduto contro Real Madrid e Inter.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli