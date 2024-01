Napoli - Il Napoli di Mazzarri vince e convince contro la Fiorentina con il cambio modulo in Supercoppa:

Mazzarri cambia pelle ai campioni d'Italia, abiura il 4-3-3, ieri era in campo un altro Napoli che ha restituito i tre ceffoni ai viola. Certamente meno bello e spettacolare - almeno nelle intenzioni - ma sicuramente più attento in difesa (finalmente un clean sheet) e letale in attacco.