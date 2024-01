Mazzarri cambia: 3-5-2 con Zielinski, in panchina tutti i nuovi arrivi

Napoli - Con Zielinski il Napoli scenderebbe in campo con il 3-5-2 di partenza dotato di un centrocampo più folto - Demme-Lobotka-Zielo -, e con Politano dietro Raspadori. E ancora: Mazzarri valuta di riportare Di Lorenzo a destra, con Ostigard nel tris di marcatori e Mazzocchi a sinistra. Tematiche provate in settimana che oggi, ovviamente, saranno verificate nel corso della rifinitura e prima della partenza per Roma in treno. Ngonge e Dendoncker (ieri primo allenamento) andranno in panchina, mentre Traore è ancora indietro: ha bisogno di ritrovare la condizione dopo la malaria. A riportarlo è il Corriere dello Sport.