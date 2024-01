Mazzarri blinda il Napoli: con la Lazio uno scontro diretto Champions spietato, sbagliare può significare farsi molto male

Napoli - Mazzarri blinda il Napoli. Lo scherma, lo nasconde, fa pretattica e anche un po’ di controspionaggio calcistico. La partita di domani con la Lazio è di quelle spietate: un scontro diretto per la Champions. Gli azzurri avranno l’occasione più unica che rara di scavalcare l’avversario diretto in classifica (31 punti contro 33), mentre Sarri potrebbe aumentare la distanza e mettere i suoi ex allievi a 5 punti. Sbagliare significherebbe farsi molto male e soprattutto fare a brandelli una delle ultime chance di riaprire con prepotenza la scalata ai primi quattro posti, tremendamente complicata dopo un girone d’andata mai all’altezza dello scudetto esibito ancora sulle maglie. Questa l'analisi del Corriere dello Sport.