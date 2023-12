Mazzarri addio a fine stagione? Gazzetta: il Napoli non vince e sembra essere nel mezzo di una certa anarchia

Ultime notizie Napoli - È lecito supporre, scrive la Gazzetta dello Sport, che al termine della stagione il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis saluterà Walter Mazzarri, ringraziandolo dopo l'esonero di Rudi Garcia.

Il Napoli non gioca come dovrebbe:

"Non vince e sembra essere nel mezzo di una certa anarchia, che ha avuto modo di diffondersi per la confusione degli ultimi mesi. Inoltre, se il presidente si affidasse nuovamente al criterio del modulo nella scelta, sarebbe ancora più conclamata la necessità di cambiare. Con queste premesse, dunque, la ricerca è destinata a ricominciare in primavera"