Mazzarri accolto così a Castel Volturno: lungo applauso e anche un piccolo regalo!

Un'accoglienza stupenda per Walter Mazzarri a Castel Volturno, nel suo primo giorno da nuovo allenatore del Napoli. Come racconta oggi il Corriere del Mezzogiorno in edicola, ieri a Castel Volturno i membri dello staff hanno riservato a Mazzarri un'accoglienza molto calorosa.

Ultime notizie. Appena Mazzarri è arrivato al centro sportivo, infatti, tutti i dipendenti della SSC Napoli, ma anche i calciatori, "gli hanno tributato un lungo applauso", poi baci, abbracci e strette di mano. E non solo: a fine allenamento la squadra e i dipendenti "gli hanno fatto trovare un babà e hanno festeggiato il ritorno del tecnico".

Insomma, rispuntano i sorrisi a Castel Volturno. C'è grande entusiasmo dopo il periodo buio trascorso con Garcia.