Mazzarri a rischio esonero? CorSport: una sconfitta con la Lazio porterebbe a riflessioni di De Laurentiis

Calcio Napoli - Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport una sconfitta contro la Lazio potrebbe portare a delle riflessioni sulla panchina di Walter Mazzarri da parte della dirigenza del Napoli. Per il tecnico- si legge sul quotidiano - quello dell'olimpico è un bivio stagionale:

"Il suo secondo mandato, attraversato tra difficoltà oggettive e scelte soggettive, ha generato in De Laurentiis crepe che stanno lì e che un’eventuale sconfitta – dipende dal modo, dalla natura – finirebbero per dilatare, per aprire una crisi o per ispirare riflessioni assai intimistiche.

Il destino di un allenatore, e il principio vale anche a Napoli, è collegato rigorosamente ai risultati: la Champions a portata di mano è un salvacondotto indispensabile per starsene comodamente in panchina e Mazzarri, che a Riyad ha deciso di uscire dagli equivoci del 4-3-3 con il quale non ha mai avuto frequentazioni solide e di procedere dignitosamente con la propria cultura per provare a rimettere assieme i cocci di una stagione rovinosa sin da luglio scorso; mai raddrizzata dopo, anzi".