Mazzarri a rischio? CorSport: non c'è chiodo più rassicurante per la panchina che la vittoria

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla situazione panchina di Mazzarri:

"È rigorosamente da scansare qualsiasi ulteriore incidente di percorso, lo esige il ritardo da chi sta avanti e pure la precarietà di una vita, quella degli allenatori, che vive costantemente collegata ai risultati.

Non c’è chiodo più rassicurante per la panchina che la vittoria e Mazzarri ha la consapevolezza che per starsene al riparo da qualsiasi turbolenza, è indispensabile ricominciare ad incrociare lo sguardo con il quarto posto, dimensione di cui è degno il talento di questo Napoli".