Mazzarri a Napoli anche l'anno prossimo? Gazzetta: sarà confermato solo in un caso

Notizie Napoli calcio. La squadra azzurra non sta vivendo un momento facile dopo la sconfitta in coppa Italia con il Frosinone ed una serie di prestazioni altalenanti. Mazzarri è chiamato a scuotere il gruppo, già a partire dalla gara di domani all'Olimpico contro la Roma.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso Mazzarri si gioca la sua permanenza a Napoli anche per la prossima stagione: De Laurentiis lo terrebbe solamente restando in Champions, dunque finendo tra le prime quattro in campionato.