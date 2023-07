Maxime Lopez Napoli: operazione in dirittura d'arrivo, il Sassuolo ha abbassato il prezzo

Il Napoli sta seriamente per chiudere i primi acquisti per la nuova e prossima stagione che affronterà da Campioni d'Italia. Nel mirino c'è Maxime Lopez per il centrocampo, ora si chiude con il Sassuolo.

Napoli - A lanciare la notizia è Il Mattino che racconta di come le parti ora siano più vicine. Il Napoli prova a stringere per Maxime Lopez del Sassuolo per il colpo in mediana. La valutazione del francese è passata dai 20 ai 15 milioni di euro e ora può tornare a lavorare con Rudi Garcia dopo il Marsiglia. L'operazione insomma sembra essere in dirittura d'arrivo e potrebbe anche essere la prima della nuova stagione del Napoli. Maxime Lopez arriverebbe come vice Lobotka.