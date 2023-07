Maxime Lopez al Napoli, spunta la cifra per chiudere l'affare col Sassuolo: necessaria una cessione

Calciomercato Napoli - Ultime notizie in merito alla campagna rafforzamento del Napoli in vista della stagione 2023-2024 che è partita ufficialmente il 1° luglio. Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, sarebbe stata svelata la cifra per cui il Sassuolo venderebbe Maxime Lopez:

"Il Napoli lavora anche sul centrocampo, c’è l’esigenza del vice Lobotka di cui parlò De Laurentiis anche durante la presentazione di Rudi Garcia. Piace tanto Maxime Lopez, il Sassuolo potrebbe accontentarsi di 12 milioni più bonus e il centrocampista francese, allenato da Garcia ai tempi dell’Olympique Marsiglia, ha già espresso il suo gradimento per l’ipotesi Napoli. È necessaria però la partenza di Demme".