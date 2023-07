Maxime Lopez al Napoli, spunta il segno del destino nel 2020

Calciomercato Napoli - Maxime Lopez è uno degli obiettivi per il centrocampo del Napoli si legge questa mattina sul Corriere del Mezzogiorno. L'attuale centrocampista del Sassuolo è uscito allo scoperto in una intervista dichiarando che gli piacerebbe giocare in una squadra italiana del Sud e che il suo periodo in neroverde può dirsi chiuso.

C'è anche una curiosità su di lui: Maxime Lopez, che non porta in dote tanti gol (5 con la maglia del Sassuolo in tre stagioni) ha segnato la sua prima rete in serie A al Maradona l’1 novembre del 2020 nella vittoria esterna contro il Napoli (0-2). Un segno del destino, evidentemente.