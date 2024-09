Mauro: "Tra Yildiz e Kvara scelgo il primo. A Khvicha farei guardare qualche video di Diego facendogli notare un gesto"

Massimo Mauro ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Yildiz e Kvaratskhelia? Se devo sceglierne soltanto uno, prendo il 10 bianconero. Mi piacerebbe guardare con Kvara qualche partita di Maradona per fargli notare come Diego non alzasse mai le mani per sbuffare nei confronti dei compagni, degli avversari e dell'arbitro. Kvara ha qualità tecniche ed umane per un top da questo punto di vista. Spalletti ha migliorato osimhen e sono convinto che Conte farà lo stesso con Kvaratskhelia. Gli uomini chiave di Juve-Napoli? Koopmeiners e Anguissa".