Mauro: "Napoli? La Juve non è il Sassuolo. La colpa di questa stagione deludente è solo dei calciatori"

Napoli - Massimo Mauro, doppio ex di Napoli e Juventus, ha rilasciato una intervista a Tuttosport parlando della sfida di questa sera che si giocherà allo stadio Maradona:

Dopo i passi falsi contro realtà in lotta per la salvezza, ora l’esame Napoli contro una squadra più propositiva e “giochista”: può essere un vantaggio per questa Juve?

«Può essere un piccolo punto a favore, certo, anche perché il Napoli ha palesato problemi di equilibrio e subito tanti gol in stagione. Ma servono comunque gamba e personalità per vincere: il contropiede non è un fondamentale banale, bisogna viaggiare veloce e far girare bene la palla. L’Inter sotto questo aspetto è maestra: ogni volta il portatore di palla ha due o tre giocatori liberi da servire, mentre i bianconeri spesso sono troppo isolati. Quando conquisti palla non puoi sperare che capiti qualcosa, sei tu che devi determinare: questo ultimamente è venuto un po’ meno nella Juve».

Il Napoli, invece, è magicamente guarito dopo i sei gol recapitati al Sassuolo?

«Intanto ritengo ci sia una colpa generale nello spogliatoio: sarà ben responsabilità dei giocatori, se il club ha dovuto cambiare tre allenatori in pochi mesi. La vittoria infrasettimanale ha dato fiducia, ma la Juventus non è il Sassuolo: non mi aspetto una gara dirompente come l’ultima da parte degli azzurri. Se sblocca per primo il risultato, però, il Napoli mette la partita sui binari giusti: in campo aperto, poi, Osimhen è forse il più forte al mondo».