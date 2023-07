Mauro: "Giuntoli? Un bel rinforzo per la Juve, ma Lukaku non è un colpo suo"

Calcio Napoli - Massimo Mauro ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

Del Napoli scudettato la Juventus ha ingaggiato Giuntoli.

«Un bel rinforzo. Ma Lukaku mi sembra più un colpo da Allegri che da Giuntoli. Parliamo di un attaccante fatto e affidabile. Se sta bene ed è fortunato, può segnare 35 gol. In caso contrario può fallirne di semplici e diventare il capro espiatorio, come è successo in nazionale e in finale di Champions».

Intanto, a prescindere da come finirà l’affare Lukaku-Juve, i bianconeri un risultato l’hanno ottenuto: il belga non giocherà nell’Inter e potrebbe non essere un dettaglio nella corsa scudetto. Concorda?

«Non è detto che l’Inter si indebolisca, prenderà un altro attaccante. Può andar peggio, ma pure meglio. Pensate al Napoli dello scorso anno...».