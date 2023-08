Mario Rui in bilico, Lazio pronta all'assalto! CorSport: può liberarsi quasi gratis, i dettagli

Notizie Napoli calcio. La trattativa tra il Napoli e Mario Rui per il rinnovo del terzino portoghese non si sblocca, tanto che tra le parti risulta esserci un'importante distanza. Il futuro del laterale in azzurro appare dunque in bilico, tanto che l'ipotesi addio potrebbe presto palesarsi.

Rinnovo Mario Rui-Napoli, fumata grigia

In caso di mancato accordo tra Napoli e Mario Rui, la Lazio starebbe pensando di approfittarne. Ecco quanto riportato in merito dal Corriere dello Sport:

Lotito e Sarri, contestualmente, seguono la trattativa tra Mario Rui e il Napoli per il contratto in scadenza nel 2025. Fumata grigia, tendente al nero, al primo incontro. E’ previsto a breve un altro contatto tra le parti: se non avesse esito, il portoghese potrebbe spingere per la cessione. A quel punto entrerebbe in gioco la Lazio. Sarri lo ha allenato a Empoli e Napoli, lo stima e non avrebbe difficoltà a inserirlo. Ha esperienza Champions. Certo parliamo di un giocatore di 32 anni e allora bisognerebbe capire e approfondire le valutazioni legate al cartellino. Si libera quasi gratis? Per ora va tenuto aperto uno spiraglio.