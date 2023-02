Mario Rui cerca la presenza numero 200 col Napoli: stagione fantastica, è già a 7 assist

Napoli - Stagione da protagonista e da vero valore aggiunto quella di Mario Rui che è già a 7 assist stagionali quest'anno con il Napoli. Sono 17 le presenze in campionato su 21 partite, 16 da titolare. In Champions League sono tre le presenze. Alla sua sesta stgione ora cerca la presenza numero 200 con la maglia azzurra (per ora è quota 191).